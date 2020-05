La Repubblica – Si studia la ripresa, Serie A in campo in tre fasce orarie: 16:30, 18:45 e 21:00

Siamo vicini alla ripresa della Serie A: la volontà di tutti i vertici del calcio è la stessa, ovvero di tornare sui campi da gioco rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie. Si riprenderà dunque dopo lo stop dello scorso 9 marzo, tra mille polemiche e tante ipotesi: l’ultima – poi scartata – quella dei playoff. Siamo davvero ai dettagli, nel rispetto del protocollo la Serie A è pronta.

Come riporta La Repubblica la FIGC ha dato il via libera anche a Serie B e Lega Pro per giocare fino ad agosto, con una concentrazione molto alta di gare in modo da poter finire la stagione. L’idea è quella di ripartire il 13 giugno con in programma la 27 giornata e dunque Inter-Sassuolo. Le squadre scenderanno in campo per 9 week-end e per 3 turni infrasettimanali, con le seguenti fasce orarie: 16,30, 18,45 e 21. Il tutto per favorire le esigenze televisive, ma ci sarà da lavorare per le condizioni climatiche.



