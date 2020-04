La Repubblica – Uefa, playoff scudetto come piano B per la ripresa. Coppe europee ad agosto

Le indicazioni in arrivo dalla Uefa sono chiare: concludere i campionato entro il 3 agosto per dare il via libera esclusivo alle coppe europee. A riportarlo è La Repubblica che sottolinea anche i criteri di qualificazione alle prossime Champions ed Europa League in caso di mancata conclusione del campionato. Conterà infatti la media punti, un coefficiente che al momento vede l’Hellas qualificato nella seconda competizione europea ed il Milan fuori.

Per evitare però situazioni ancor più ingarbugliate però la Uefa, secondo il quotidiano, offrirà un piano B alle Federazioni nazionali, ovvero concludere il campionato via playoff. Torna così in ballo lo spettro degli spareggi, già introdotto dal presidente della Figc Gravina. Per la massima serie sarebbe un vero e proprio rischio in termini economici. Stipendi da versare interamente ai calciatori ed incasso ridotto dalle tv che, a questo punto, andrebbero a rinegoziare il loro contratto. Sky e Dazn hanno infatti diritto a trasmettere 380 partite a stagione ed i playoff, a questo punto, consentirebbero di ridisegnare l’accordo con le società.