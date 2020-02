La rinascita di Godin: l’uruguaiano presente nella Top 11 della settimana di Europa League

Lo abbiamo atteso per settimane, talvolta anche per mesi, in quest’inizio del suo capitolo in nerazzurro. Ora, con un parziale cambiamento tattico durante il match contro il Ludogorets, sembra essere definitivamente sbocciato: finalmente si è fatto vedere per le sue doti da leader, il Faraone Diego Godin.

L’uruguaiano, autore di un’ottima prova in terra bulgara, è stato inserito come uno dei due difensori centrali dei sedicesimi di finale d’andata in Europa League: completano il reparto Touré (Eintracht), Oliveira (Getafe) e Coates (Sporting Lisbona).

Godin, però, non rappresenta l’unico elemento “italiano” nella Top 11 di giornata: in porta, infatti, è presente Pau Lopez, estremo difensore giallorosso. Sugli scudi anche altri due giocatori dell’Eintracht Francoforte (Kostic e Kamada), oltre a due portoghesi del Wolverhampton (Ruben Neves e Diogo Jota).

Che sia l’alba di un nuovo inizio in nerazzurro per Diego Godin? Conte (e tutto il popolo interista) se lo augura: per poter continuare ad essere competitivi in patria ed in Europa serve il miglior Faraone possibile.

