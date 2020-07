La Russa sbotta: “Campionato falsato! La Juventus ha ricevuto l’aiutino anche quest’anno”

Come ci si poteva aspettare, ieri sera la Juventus ha sconfitto la Sampdoria conquistando il nono scudetto di fila in Serie A. Il Vicepresidente del Senato e noto esponente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, intervenuto nel corso del pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha però espresso dure critiche nei confronti del campionato ripreso dopo il lockdown, senza risparmiare un attacco anche ai rivali della Juventus. Il politico di origini siciliane, infatti, è un accanito tifoso dell’Inter e dichiarato antijuventino.

Queste le sue parole: “Il campionato che sta finendo è falsato. Tante partite sono finite in maniera strana rispetto alle aspettative e penso ai ko o alle rimonte subite dal Juventus o Inter. Bene il Napoli con la vittoria della Coppa Italia. Lo Scudetto è stato vinto da chi aveva accumulato più vantaggio. E l’aiutino è arrivato anche quest’anno ai bianconeri. Basta un piccolo sentore di necessità e scatta l’aiuto per loro, c’è poco da fare. La Juventus non ha bisogno degli aiuti che riceve. Ha giocatori straordinari, avrei fatto di corsa lo scambio Dybala-Icardi. Messi all’Inter? Quest’anno difficile. Magari a scadenza di contratto verrà qui come il suo rivale CR7. La mancanza di pubblico ha penalizzato Inter, Lazio e Napoli”.

