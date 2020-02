La Russa: “Juve-Inter in chiaro? Me ne sto occupando ma c’è una norma. Eriksen o Vidal…”

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus e dunque ieri era nata l’idea – con la disponibilità da parte di Sky – di trasmettere la gara in chiaro per tutte le persone che sono state obbligate – per motivi seri di salute – a restare a casa. Sarà un derby d’Italia molto strano dunque ma che in campo non lascerà spazio ad altri pensieri se non ai tre punti.

L’Onorevole Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà:

PORTE CHIUSE – “Se c’è una norma, vediamo come si potrà superare, anche magari con un decreto del Governo. Il tempo c’è, ma non credo si farà. Ma oggi vorrei capire se c’è un modo per farla vedere agli italiani. Me ne sto occupando”.

ERIKSEN O VIDAL – “Vedremo come giocherà in Europa League. Conte è un allenatore che ha sempre messo in campo i giocatori dopo averli considerati pronti. Eriksen ha un’altra filosofia di gioco, vuole prima fargli capire il suo e poi schierarlo sempre. Ecco perché voleva Vidal. Meglio il danese del cileno? Era più pronto Vidal, ma alla lunga può essere meglio Eriksen”.

SCUDETTO – “La Lazio, basta che non lo vince la Juventus (ride, ndr). I biancocelesti hanno più chance, hanno entusiasmo e poi non hanno le coppe. E poi sono gemellati con l’Inter. Ma spero sempre nei nerazzurri”.

