La Russa: “Stasera sfida equilibrata. Gattuso e Conte si assomigliano molto per grinta, ma hanno due curriculum diversi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ignazio La Russa, attuale vicepresidente del Senato della Repubblica, ha parlato delle sue sensazioni per la partita che stasera vedrà fronteggiarsi Inter e Napoli per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Il Napoli mi sta simpatico ma io sono tifoso dell’Inter. Sono curioso di vedere questa partita, si scontrano due allenatori tifosi. Chi è più Merkel tra Antonio Conte e Gennaro Gattuso? Nessuno dei due. Non faccio paragoni politici. Si assomigliano dal punto di vista della grinta. Conte dalla sua ha un curriculum che Gattuso ancora non ha ma che gli auguro di avere un giorno“.

Poi il politico torna sulla questione stadio a porte chiuse prendendo una posizione decisa: “Trovo ancora assurdo che si possa andare a cinema o a teatro e non lo si possa fare con i tifosi allo stadio, seppur con numeri ridotto. Non capisco questa cosa. Lo stadio è all’aperto mentre i cinema sono al chiuso. La Germania non la imitiamo, la subiamo“

