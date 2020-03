La Russa sul rinvio di Juventus-Inter: “I bianconeri hanno fatto quello che gli conveniva. Il problema è Dal Pino”

Se da un lato, senza dubbio più importante, la situazione legata al Coronavirus impone di salvaguardare il più possibile la salute pubblica, dall’altro, quello puramente sportivo, ha generato un caos nei calendari della Serie A, tra rinvii e polemiche. Tra tutte, Juventus-Inter in programma ieri sera e rinviata al 13 maggio – l’ipotesi di recuperare la partita il 9 marzo sembra essere stata bocciata da Marotta stesso – ha generato un’infinita serie di polemiche in merito a diversi temi: dalla regolarità del campionato, al calendario terribile dell’Inter a maggio. Della questione legata a Juventus-Inter ha parlato, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Ignazio La Russa. Queste le parole del senatore, grande tifoso nerazzurro:

“I bianconeri non hanno capito che non è il momento di far valere le antiche doti di pressione. La Juve ha fatto ciò che tutti potevano aspettarsi, visto che gli conveniva. Il problema è di Dal Pino, che ha giustificato la decisione di rinviare la partita dicendo anche se si poteva giocare lunedì sera. Quindi la domenica il coronavirus c’è e il lunedì no? Se si poteva giocare lunedì, si poteva giocare anche il giorno prima”.