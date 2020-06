La Sampdoria si prepara per domenica, Quagliarella a parte

Domenica si avvicina e anche la Sampdoria vuole prepararsi al meglio per il recupero in programma a San Siro: come riporta Sampdoria News la seduta svoltasi quest’oggi ha visto Fabio Quagliarella allenarsi a parte anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L’allenamento dei blucerchiati è durato un’ora e mezza diviso su due campi: in uno il lavoro è stato prettamente fisico e atletico, mentre nel secondo Ranieri ha iniziato a preparare qualche schema con esercitazioni sul possesso palla. Domani mattina è prevista la prossima sessione di allenamento.

