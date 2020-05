La Serie A è alle porte, l’Inter alza i giri del motore. Vecino osservato speciale

Domenica di riposo in casa Inter dopo l’allenamento mattutino, con un gruppo unico al lavoro, svolto nella giornata di ieri. Domani ad Appiano Gentile è previsto lo stesso programma sotto gli occhi di Antonio Conte.

Lo staff del tecnico nerazzurro è al lavoro per recuperare la condizione fisica ottimale in vista della fase condensata di impegni. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sta alzando i giri del motore, al momento il tecnico nerazzurro ha tutti a disposizione anche se bisogna fare i conti con i problemi al ginocchio di Vecino: l’uruguaiano ha deciso di non operarsi proseguendo con la terapia conservativa.

Al momento il centrocampista alterna l’allenamento in palestra a quello sul campo, la sua situazione è monitorata con particolare attenzione perché l’Inter e Conte non possono permettersi di perdere una pedina così importante in vista del tour de force che partirà con il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

