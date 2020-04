La Serie A pensa ad una ripresa blindata, l’infettivologo: “Due o tre settimane e partiamo”

La Serie A ci pensa: una ripresa blindata per portare a termine il campionato in questo stato d’emergenza sanitaria. Tutte le squadre saranno isolate con le persone indispensabili e si potrà tornare a giocare previo stretto controllo da parte di medici ed infettivologi. E proprio il professor Giovanni Di Perri spiega ai microfoni del Corriere dello Sport come si potrà tornare in campo:

SISTEMA CHIUSO – “Dobbiamo pensare a chi è indispensabile per le società di calcio: giocatori, staff tecnico, dirigenti e magazzinieri. Tutti dovranno essere sottoposti alle procedure. Averli tutti in un unico ambiente favorisce il controllo”.

RIPRESA – “L’assenza di pubblico – e lo dico con dispiacere perché sono un tifoso – è una condizione imprescindibile. Ma per affrontare questa situazione dobbiamo avere modo di distrarci ed il calcio in tv è una soluzione. In due o massimo tre settimane saremo pronti con le procedure. Il nodo cruciale è l’ok di governo e sport per poter riprendere”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!