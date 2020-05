La Serie riprende? Conte, Eriksen, Sensi e Lautaro: l’Inter può credere ancora allo scudetto

I 20 club di Serie A sono in attesa di capire se il campionato verrà ripreso e portato al termine o se, come successo in Olanda e in Francia, bisognerà pensare e progettare la prossima stagione. Nel caso in cui si dovesse tornare subito sul rettangolo verde di gioco, si ripartirà da dove ci siamo lasciati. Con una lotta scudetto viva e accesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter è da considerare in piena lotta. Potenzialmente i nerazzurri sono a -6 dalla Juventus, visto che la squadra di Conte, attualmente a nove lunghezze di distanza, ha una partita in più da recuperare contro la Sampdoria. Con altre 12 giornate da giocare, tutto è aperto.

Quali potrebbero essere le armi a disposizione di Conte per giocarsela fino alla fine? Erisken. Senza dubbio Conte ha approfittato dello stop per trasformare il problema in una soluzione. Il giocatore dal punto di vista tecnico non è in discussione, la sua qualità verrà messa al servizio della squadra.

Capitolo infortuni. All’Inter sono guariti tutti, compreso Sensi: il tecnico nerazzurro così potrà contare a pieno regime sul centrocampista che ha trascinato la squadra nella prima parte di stagione. Non si può scommettere che giochi 12-13 partite filate. C’è stata un’Inter con Sensi e una senza, e le differenze si sono notate. Se chiude come ha iniziato, e se Lautaro non si fa condizionare dal mercato, l’Inter non è fuori.

