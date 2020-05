La sottosegretaria alla Salute Zampa fiduciosa sulla ripresa: “Ecco come si tornerà a giocare”

Siamo nei giorni cruciali: tutte le squadre di Serie A stanno riprendendo pian piano le attività con allenamenti individuali e dopo aver effettuato tutti i controlli fisici e clinici del caso. Anche oggi l’Inter ritorna sul campo in gruppo ed il campionato sembra andare verso la ripartenza.

Lo ha confermato anche la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Tutto l’organico composto da squadra, staff tecnico ed allenatore potrebbero andare in una specie di clausura. Il via libera non c’è ancora per tornare a giocare ma stiamo andando nella direzione giusta, verso quella soluzione che tutti i tifosi di calcio sperano da molto tempo. Tutti entreranno nei campi sportivi da negativi, vivranno in clausura e dopo 15 giorni i test ci diranno se si potrà ricominciare. Vivranno tutti come in una famiglia. Solo così, se tutti restano sani, si potrà tornare a giocare”.

Sulla posizione del Ministro Speranza: “Contrario? Assolutamente no. Il ministro Speranza lascerà al Cts e le Federazioni competenti le valutazioni. Sono ottimista sulla ripresa dopo aver parlato con il capo del Cts, ma c’è bisogno di una solida base scientifica”.



