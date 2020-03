La speranza di Adani dopo il Coronavirus: “Il calcio sarà lì ad aspettarci”

Intervenuto durante la diretta Instagram di Bobo Vieri, creata per donare 100mila euro alla Protezione Civile grazie alla partnership con Gillette, l’ex difensore nerazzurro Lele Adani, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato di quello che sarà il futuro del calcio per le prossime settimane. Tifosi ed appassionati aspettano la fine dell’emergenza per tornare alla normalità, con il calcio accantonato per far fronte all’allarme Coronavirus.

“Cosa succederà al calcio? Il calcio non finirà mai – dice Adani – come la vita. Quando noi ci riprenderemo sarà lì ad aspettarci. Se la mia mente può concepirlo ed il mio cuore può crederlo, allora io posso compierlo”. Cita Muhammad Ali e regala speranza ai tantissimi tifosi italiani Lele Adani, da sempre protagonista con passione delle telecronache di Serie A. Il calcio, dunque, sarà lì ad aspettarci: parola dell’ex nerazzurro.

