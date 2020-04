La speranza di Mourinho: “Mi manca il calcio: la ripresa farà bene a tutti”

La speranza è l’ultima a morire, anche in Premier League. In un’intervista concessa a Sky Sports, l’ex allenatore dell’Inter José Mourinho, oggi tecnico del Tottenham, ha parlato della situazione che sta vivendo tra le fila degli Spurs al tempo del Coronavirus, raccontando anche il suo punto di vista in merito alla ripresa degli allenamenti e del campionato.

“Mi manca il calcio – ha detto Mourinho – mi manca il nostro mondo. Il calcio è una parte del mio mondo. Ma dobbiamo essere pazienti: è una battaglia che tutti noi dobbiamo combattere. Il ritorno al calcio giocato rappresenterebbe la luce in fondo al tunnel. Riprendere e disputare le restanti 9 partite che mancano per concludere il campionato sarebbe un bene per il calcio e per tutta la Premier League. Se dovesse essere così, farlo a porte chiuse non sarà lo stesso. Perché ci saranno telecamere e milioni di persone a guardarci in tv. Se dovessimo un giorno entrare in questo stadio vuoto, dovremo sapere che in realtà non lo sarà affatto”. La speranza dello Special One è quella di riuscire a completare la stagione, per ridare fiducia alla Premier League e a tutti i tifosi che attendono di poter tornare presto a respirare la normalità.

