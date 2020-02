La Stampa – Il Coronavirus non ferma la Coppa Italia: si giocherà a porte aperte!

La decisione della Lega Calcio di rinviare le cinque partite della giornata corrente di Serie A – tra cui Juventus-Inter – ha fatto letteralmente infuriare i tifosi nerazzurri ed alcuni addetti ai lavori, anche per la tempistica per cui è avvenuta. Ora i match saranno recuperati il 13 maggio, intensificando ancora di più un calendario già molto fitto di impegni.

Secondo La Stampa però, l’effetto Coronavirus che sarebbe alla base del rinvio di Juventus-Inter non fermerebbe la Coppa Italia. Anzi, come riporta il quotidiano, il match tra Juventus e Milan in programma mercoledì 4 marzo sarà disputato addirittura a porte aperte: la decisione è stata presa durante il vertice con il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Potranno assistere al match solo i residenti in Piemonte: una decisione che getta ancora più ombre sui rinvii di questa giornata.



