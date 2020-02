La Stampa – Juventus-Inter in chiaro in tv: Lega Serie A e Sky riflettono sulle soluzioni

Il Coronavirus ha paralizzato il calcio italiano, messo sotto scatto dal diffondersi dei contagi che mettono a rischio la salute dei tifosi e degli addetti ai lavori presenti negli stadi. Da ciò nasce l’esigenza di disputare le gare di Europa League, con l’Inter protagonista, e di Serie A a porte chiuse, in modo da limitare al massimo possibili nuovi problemi. I nerazzurri affronteranno sia il Ludogorets che la Juventus senza pubblico, in due stadi vuoti e in un clima davvero surreale.

Per provare ad ovviare al problema del mancato ingresso agli impianti per gli appassionati, l’edizione odierna de La Stampa ha riportato un particolare che potrebbe far felici milioni di spettatori. Secondo il quotidiano infatti, Lega Serie A e Sky potrebbero valutare l’ipotesi di trasmettere il Derby d’Italia in chiaro in tv vista l’emergenza e l’eccezionalità dell’evento, il tutto però solo in caso di piena condivisione. Una mossa ancora da analizzare nel dettaglio ma che permetterebbe alle migliaia di tifosi impossibilitati a recarsi allo stadio di supportare, anche se a distanza, la propria squadra del cuore. Un’idea lanciata da La Stampa destinata sicuramente a far parlare di sé nei prossimi giorni ancora interessati dall’incubo Coronavirus.

