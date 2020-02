La Stampa: “Segna sempre Lukaku, anche da sdraiato!”

Vittoria e qualificazione per l’Inter di Antonio Conte: battuto in rimonta 2-1 il Ludogorets dopo lo 0-2 della Ludogorets Arena e pass staccato per gli ottavi di finale di Europa League. Alle 13:00 i nerazzurri conosceranno il prossimo avversario: le squadre inglesi rappresentano il pericolo maggiore.

Pur non andando al massimo ieri la squadra di Conte – in un San Siro deserto a causa dell’emergenza Coronavirus – è riuscita a ribaltare la gara dopo il vantaggio iniziale degli ospiti grazie alle reti di Cristiano Biraghi (la prima in nerazzurro) e del solito Romelu Lukaku. L’attaccante belga con il gol di ieri è arrivato a quota 23 in 34 presenze, tanto che il quotidiano La Stampa gli dedica il titolo: “Segna sempre Lukaku, anche da sdraiato!”, in riferimento alle modalità della rete decisamente particolari.

