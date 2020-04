La Stampa – Torna in bilico la Serie A: ripresa allenamenti rinviata al 18 maggio?

Le parole pronunciate in mattinata dal ministro della salute Roberto Speranza e in serata dal ministro allo sport Vincenzo Spadafora, hanno nuovamente messo in crisi Lega e Federcalcio sulla data per la ripartenza del campionato. Dopo aver trasmesso la bozza di protocollo al governo da attuare in caso di ritorno alle attività sportive per quanto riguarda i club, Lega e Federcalcio attendono una risposta definitiva nella videoconferenza prevista per la giornata di domani. E, considerate le premesse, l’ottimismo dei giorni scorsi sembra essere andato via.

Secondo la previsione riportata in edicola questa mattina sulle colonne de La Stampa, alla luce delle nette prese di posizione dei ministri Speranza e Spadafora, andrà quasi sicuramente rivalutata la data per la ripartenza degli allenamenti. A questo punto è reso probabile uno slittamento di altre due settimane, dal 4 maggio al 18 maggio. Qualora queste ipotesi dovessero realmente verificarsi, allora il nuovo inizio del campionato dell’attuale stagione verrebbe riposizionato da metà giugno in avanti.

