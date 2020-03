La top 11 di Mourinho: a sorpresa solo un eroe del Triplete interista!

José Mourinho, nella sua carriera trionfale, ha avuto il privilegio di allenare diversi campioni. L’allenatore portoghese si è prestato al “giochino” ideato da Marca che, per alleviare la mancanza di eventi sportivi con cui intrattenere i propri lettori, ha interpellato i più grandi del calcio mondiale per stilare un elenco delle top 11 di campioni e calciatori. Alcuni risultati sono stati sorprendenti, altri scontati, come la presenza di Ibrahimovic come unica punta nella sua squadra ideale.

A fare “notizia” però è proprio la formazione selezionata dallo Special One, in cui è presente un solo artefice del leggendario Triplete del 2010: Javier Zanetti. Il capitano di quella gloriosa cavalcata, forse uno dei meno appariscenti ma tra i più imprescindibili, si è guadagnato quindi il posto nell’olimpo di Mou. Questo il suo 4-3-1-2: Cech; Carvalho, Terry, Gallas, Zanetti; Makelele, Lampard, Ozil; Hazard; Cristiano Ronaldo, Drogba. Da notare anche l’assenza di Deco, pilastro del Porto delle meraviglie che lanciò la carriera del tecnico a livello europeo.

All’iniziativa del quotidiano spagnolo ha partecipato anche il fenomeno, Ronaldo, ora presidente del Valladolid. L’ex attaccante nerazzurro ha invece selezionato un 3-4-3 a trazione iper offensiva e spettacolare: Iribar; Maldini, Cafù, Beckenbauer; Maradona, Cruyff, Xavi, Zidane; Di Stefano, Messi, Pelè.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!