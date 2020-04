La Uefa ribadisce: “I campionati vanno conclusi”. Proroga fino al 2 agosto, ok a formule ridotte. Serie A ed Europa League…

I futuri della Serie A, della Champions League ed Europa League al momento restano tutti un rebus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà numero uno delle istituzioni calcistiche è quella di portare al termine campionati e coppe fino alla fine in maniera regolare: se non si potrà verranno prese in esame eventuali nuovi formule (playoff, partite secche) altrimenti si adotterà una classifica sportiva dei campionati per qualificare alle coppe ‘20-21.

L’Uefa ha ufficializzato che i tornei nazionali devono finire entro il 2 agosto e la Figc s’è subito adeguata. Le Federazioni sono invitate a considerare tutte le possibili opzioni per finire i tornei nazionali, l’obiettivo è tornare a giocare a porte chiuse sempre tutelando prima la salute. Ma qualsiasi soluzione per completare coppe e campionati sarà preferibile allo stop.

Capitolo Europa: “Non sarà una Champions come la conoscevamo finora. Tutta al caldo di agosto. In 23 giorni si possono giocare 17 partite (oppure 11 con le tre alternative ridotte). All’Esecutivo è stato affrontato il tema Var: c’è il timore che gli spazi ristretti per i video-arbitri possano essere rischiosi, quindi è in discussione l’uso della tecnologia. Si potrebbe ricorrere a una soluzione con un solo arbitro (ma si dovrebbe intervenire sul protocollo). Anche per il sorteggio qualcosa cambierà: quasi sicuro che si svolga prima degli ottavi con la vincente di un ottavo che andrà a sfidare la vincente di un altro. Le caselle saranno riempite soltanto dopo. Non ci sarebbero i tempi tecnici per un sorteggio il 9 agosto con i quarti che cominciano l’11… Resta il problema di Inter-Getafe e Roma-Siviglia che, in Europa League, non hanno giocato neanche l’andata degli ottavi. O recuperano il 2-3 agosto, oppure si sfidano il 6 in gara secca”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!