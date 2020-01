La vicenda Spinazzola irrita la Roma: no dei giallorossi ad una nuova formula per l’operazione

Un perfezionamento delle visite mediche per Leonardo Spinazzola ha alimentato un clima di tensione tra Inter e Roma questa mattina. A riportarlo è Sky Sport che riferisce degli ulteriori test fisici programmati per l’esterno giallorosso, promesso sposo dei nerazzurri, ed in scaletta per le 9 di domattina ad Appiano Gentile.

Una mossa che ha spiazzato la Roma, con il club capitolino che era pronto ad abbracciare Matteo Politano già a Parma. Fonseca pronto a lanciarlo in campo contro i ducali per rimediare all’infortunio di Nicolò Zaniolo, il tutto prima della decisione dell’Inter di ritardare i tempi per la firma del suo nuovo acquisto. I nerazzurri, per rimediare ai dubbi dal punto di vista fisico in merito all’esterno in arrivo dai giallorossi, avrebbe anche pensato ad un cambio di formula del trasferimento. Sul piatto un diritto di riscatto e non più un obbligo: suggestione stroncata dalla Roma che ha detto no alla nuova proposta ed attende le nuove visite di Spinazzola prima del matrimonio definitivo con Politano.

