L’accusa di Marchegiani: “Conte deve trovare soluzioni alternative, senza Lukaku e Lautaro…”

10 anni a difesa della porta Lazio ed ora giornalista e commentatore per Sky Sport: Luca Marchegiani è stato uno dei migliori portieri italiani e non della storia del calcio. Oggi l’ex biancoceleste ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, sia sulla lotta scudetto, sia sull’Inter di Antonio Conte.

SCUDETTO – “Tra Juve e Lazio c’è solo un punto, sono avanti rispetto all’Inter. Le partite ravvicinate dovrebbero favorire chi ha più ricambi. Vedremo se verrà introdotta la norma delle cinque sostituzioni, ma conterà l’aspetto motivazionale. La Lazio ritengo abbia un grande vantaggio rispetto alla Juve. I suoi giocatori hanno aspettato e trascorso la quarantena con un solo obiettivo, ovvero ricominciare al 100 per cento per giocarsi l’occasione che non capita tutti gli anni. Non credo che nella testa dei giocatori della Juve ci sia stato lo stesso chiodo fisso. Diventerà un vantaggio vero alla ripresa”.

INTER E CONTE –“Non era in un momento straordinario dopo le sconfitte contro Lazio e Juventus. Ha pagato un periodo dove aveva pochi ricambi ed affiorava la stanchezza. Conte? Non ha tantissime soluzioni a differenza delle altre due squadre. Se Lukaku e Lautaro sono sotto tono l’Inter ne risente. Mi aspetto il salto di qualità dalla valorizzazione del mercato, e per far rendere Eriksen ci si stacca da uno zoccolo duro. La squadra ha dimostrato di saper eseguire determinati movimenti, ora ci vuole l’alternativa”.



