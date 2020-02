Lazio-Inter, Brozovic regge il centrocampo e i quotidiani si chiedono: “Perché esce lui?”

Potrà essere ancora discontinuo in qualche occasione con momenti di pausa inspiegabili, ma ieri sera – con la fascia di capitano al braccio – Marcelo Brozovic è stato davvero l’ultimo a mollare in campo. Il centrocampista croato ha sbagliato molto poco, cercando di dare velocità e ordine alla formazione nerazzurra, nonostante per molti dei suoi compagni fosse una giornata non proprio esaltante. Anche per questo motivo, alcuni dei principali quotidiani sportivi questa mattina si sono interrogati sulla sostituzione operata da Conte nel secondo tempo. Ecco voti e giudizi su Brozovic:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Esce lui e tutti a chiedersi: perché? Tiene in piedi l’Inter, unico a reggere il confronto qualitativo in mezzo. Ha piede caldo e testa lucida, un bene per la Lazio che sia uscito.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Lo guarda Caicedo, ma non con lo stesso accanimento di Lautaro su Leiva. Il croato ha lo spazio e il tempo per costruire la manovra dell’Inter, fa ripartire più di una volta il contropiede.

TUTTOSPORT 6 – Alterna buone cose a qualche pausa. Da applausi il salvataggio su Marusic nei pressi della linea.

