Lady D’Ambrosio: “Che emozione il nome di Danilo sulle tute dei medici! Vi racconto la quarantena con Leonardo”

Le interviste raccontano la quarantena, ma intanto c’è chi prova a uscirne, e a fare la fase-2 per davvero. Ci stanno provando diverse categorie, ciascuna con le proprie problematiche. E ci stanno provando anche i calciatori che – per ora – hanno ricominciato ad allenarsi individualmente in attesa di capire se, come e quando il calcio ripartirà. Intanto, intervistata da Sportweek, Enza De Cristofaro, la moglie di Danilo D’Ambrosio, parla del lento ritorno alla normalità da parte, tra gli altri, anche di suo marito: “Con le giuste precauzioni bisogna pian piano ritornare alla normalità – afferma – O almeno lo spero”.

Durante il periodo di lockdown hanno fatto il giro del web alcune foto ritraenti medici e infermieri scrivere sul retro delle proprie uniformi protettive i nomi e i numeri di maglia di alcuni giocatori. E, tra questi, alcuni hanno dedicato il retro della propria divisa anche a D’Ambrosio: “Quelle foto ci hanno emozionato… – racconta la moglie – A dire il vero, ci siamo sentiti quasi a disagio. Più che i nomi dei calciatori, avrebbero dovuto scrivere i loro nomi… Un infermiere aveva sul camice anche il nome di Leonardo. In tanti mi hanno scritto che il mio piccoletto ha regalato un po’ di allegria in questo brutto periodo. Mi ha fatto tanto piacere…”.

E a fare il giro del web sono stati anche i video del piccolo Leonardo, uno dei due figli della coppia: “Danilo si è allenato tutti i giorni con Leonardo che lo seguiva e imitava in ogni esercizio – ha raccontato la De Cristofaro – Io, ho fatto solo… il video che ho postato! Mio marito mi prende in giro per il mio ‘unico mese di palestra’ che puntualmente faccio a maggio, per essere pronta a giugno per le vacanze. La genetica mi ha regalato un metabolismo pazzesco e io ne approfitto”.

