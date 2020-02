Lady Nainggolan: “Roma mi ha salvato la vita. Wanda? Sono rimasta in buoni rapporti con tutti”

Con lo stesso spirito del marito Radja Nainggolan, la moglie Claudia Lai nell’ultimo anno si è ritrovata a combattere nella partita più importante della sua vita, dopo aver saputo di avere un tumore. Di sicuro non le mancano coraggio e grinta, visto che 30 anni fa aveva già subito un intervento a cuore aperto per una malformazione cardiaca. Questa mattina, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è stata intervistata per raccontare gli ultimi complicati mesi, ed i ricordi legati a due città in particolare.

La Roma l’ha anche aiutata nel suo percorso di cure?

“Amo Roma, mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso, ndr) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata”.

A Milano invece sono legati ricordi meno belli. Lì, nell’aprile del 2019, ha scoperto il cancro.

“Sì, sono stata operata subito senza renderla pubblica e poi ho firmato per tornare a casa dalle mie figlie”.

Le mogli dei giocatori dell’Inter, o anche ex come Wanda Nara, le scrivono spesso.

“Sono rimasta in buoni rapporti con tutti, mi piace farmi voler bene”.

