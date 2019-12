L’agente di Xhaka rivela: “Raggiunto l’accordo con l’Herta Berlino, manca l’intesa tra i club”

Dopo tante voci sul suo possibile approdo in Italia, con Inter e Milan più volte accostate nei suoi confronti, alla fine Granit Xhaka tornerà in Bundesliga. A rivelare la clamorosa notizia di mercato è stato l’agente José Noguera che, ai microfoni di blick.ch, ha ammesso di aver raggiunto già l’accordo con l’Herta Berlino per il trasferimento. Una volta che il club tedesco troverà l’intesa anche con l’Arsenal, allora si potrà arrivare alle firme ufficiali.

Queste le parole del procuratore del centrocampista: “Lo dico con tutta franchezza ed onestà: siamo d’accordo con l’Hertha Berlino. Così abbiamo detto al capo del club dell’Arsenal Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, nonché al nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato di tutti i passaggi. Il giocatore e l’Hertha sono d’accordo. Manca solo che i club raggiungano un’intesa sulla cifra dell’operazione”.

