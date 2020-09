L’agente Imborgia non ha dubbi: “Kolarov e Vidal pronti all’uso. Tonali? Non è un titolarissimo”

Sta dividendo non poco la strategia di mercato adottata dall’Inter in questa sessione. Rispetto agli anni precedenti, anche a causa dell’impossibilità di spendere cifre elevate, il club nerazzurro sta infatti cogliendo le migliori opportunità a basso costo, ma puntando a calciatori di esperienza e di sicuro affidamento per un gruppo che vuole fare un salto di qualità. Profili del calibro di Aleksander Kolarov e Arturo Vidal, una linea condivisa dall’agente Antonio Imborgia che invece non è convinto che Sandro Tonali possa essere invece da subito un titolarissimo del Milan.

Le sue parole per tuttomercatoweb.com: “I nerazzurri hanno idee chiare e Kolarov e Vidal sono pronti all’uso, portano esperienza e maturità. L’Inter comunque era già forte e attrezzata l’anno passato e ora lo è di più. Kantè? Per farlo arrivare, occorre fargli anche posto. Ma ci sono pure ritorni importanti come Nainggolan che, con tutto il rispetto per gli altri, non è proprio uno scappato di casa… Il Milan? Sta lavorando bene, pare sulla strada giusta. Quanto a Tonali è un giovane forte, un buon acquisto ma onestamente non lo vedo tra i titolarissimi. E’ un investimento per il futuro, è un giocatore di grande prospettiva che deve abituarsi a questo campionato”.

