Lapo Elkann applaude l’Inter: “Lodevole iniziativa, complimenti!”

In occasione del Derby della Madonnina in programma domani sera, i giocatori dell’Inter scenderanno in campo indossando una patch sul braccio con un messaggio per la popolazione cinese colpita dal Coronavirus. Una bella iniziativa solidale, che è stata lodata anche da Lapo Elkann, di certo non un tifosissimo nerazzurro: “Nonostante io sia juventino nel DNA al 1000% vorrei fare i complimenti all’Inter per questa lodevole iniziativa. BRAVI!”

Nonostante io sia juventino nel DNA al 1000% vorrei fare i complimenti all’@Inter per questa lodevole iniziativa. BRAVI! https://t.co/NlV4XD7qlz — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 8, 2020

