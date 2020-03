L’assessore Borriello: “Porte chiuse per Napoli-Inter? Non ci sono motivi”

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha rassicurato i tifosi partenopei circa la possibilità di assistere al prossimo match contro l’Inter: “Giocare partite a porte chiuse è sempre complicato e per il momento non ci sono motivi per cui ciò avvenga. Abbiamo già igienizzato molti luoghi e nei prossimi giorni avverrà anche per il San Paolo”.

Inoltre, l’assessore Borriello racconta anche il lavoro del Comune di Napoli delle scorse giornate: “Non abbiamo sospeso nessuna attività. Voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo ente che ha previsto una sanificazione degli istituti scolastici e arriveremo anche agli impianti sportivi, ma questo non vuol dire chiuderli. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus. Far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. Dal punto di vista del Comune non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questo match”.

