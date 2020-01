L’Atletico elimina il Barcellona dalla Supercoppa: si accorciano i tempi per l’affare Vidal

Con una rimonta incredibile l’Atletico Madrid supera il Barcellona nella seconda semifinale della Supercoppa spagnola e strappa il pass per l’ultimo atto, contro il Real Madrid. Decisivo Correa nel 3-2 dei colchoneros di Simeone che eliminano così i catalani, fornendo un assist importante nella trattativa dell’Inter per arrivare ad Arturo Vidal.

Come riportato infatti solo pochi giorni fa, le novità più calde nell’affare tra i nerazzurri ed il cileno sarebbero arrivate al termine della competizione di Jeddah, in Arabia Saudita. Con l’eliminazione di Messi e compagni, i tempi per l’assalto della Beneamata nei confronti del centrocampista dei catalani potrebbero accorciarsi ulteriormente. Manca dunque sempre meno per la resa dei conti tra Arturo Vidal e l’Inter: il Barcellona spinge per trattenerlo ma coltiva la necessità di far cassa in vista di giugno. Porta tutt’altro che chiusa in blaugrana: il cileno aspetta i nerazzurri.

