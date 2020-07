L’attacco del Getafe fa paura: il tridente “anziano” ha segnato più di quello del Real!

Il Getafe, secondo molti, è un avversario abbordabile per l’Inter, quasi una vittima sacrificale. Tuttavia, anche alla luce degli stravolgimenti ai calendari dovuti alla pandemia di Covid-19, nulla è scontato, specie in una gara secca. Ecco perché i nerazzurri, se vorranno andare avanti nel cammino europeo, non potranno prendere sotto gamba gli spagnoli, soprattutto il loro reparto offensivo.

Come evidenziato dal quotidiano spagnolo AS infatti, il Getafe può contare su un attacco di “vecchietti” atomici, che non guardano in faccia nessuno. Il tridente composto da Angel, Jorge Molina (addirittura 38 enne) e Jaime Mata, tutti ultra trentenni, ha già messo a segno 26 reti in Liga, ben 6 in più del molto più celebrato attacco del Real Madrid. La squadra spagnola quindi non solo è molto solida, ostica e tenace, ma parecchio pericolosa anche dalla cintola in su.

Antonio Conte non potrà permettere ai suoi di abbassare minimamente la guardia, servirà la massima concentrazione, se si vuole portare avanti il discorso Europa League. E soprattutto bisognerà trovare l’integrità difensiva perduta, un anello debole che è fondamentale rinsaldare.

