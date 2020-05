Lautaro Martinez, un “calcio” al momento buio e il messaggio di speranza: “Supereremo tutto questo insieme”

Un messaggio di speranza e di augurio quello lanciato da Lautaro Martinez attraverso una Instagram Stories pubblicata dal profilo ufficiale Nike. L’attaccante nerazzurro, in questo momento sotto i riflettori per via dei discorsi legati al calciomercato e a un suo possibile passaggio al Barcellona, ha voluto incoraggiare appassionati e non, convinto che il momento buio che stiamo attraversando, diverrà presto un ricordo lontano.

“Mi sono reso conto che le semplici routine possono fare la differenza. Ci sono momenti nei quali le cose non vanno come vorremmo, ma sappiamo che le cose andranno meglio. Di fronte a noi ci sono giorni più luminosi e supereremo insieme tutto questo“, queste le parole pronunciate da Lautaro.

