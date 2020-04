Lautaro al Barcellona? Vieri: “Secondo me resta”. Cassano: “A quelle cifre lo venderei. Mi farei dare 70-80 milioni e 2 giocatori”

Non solo Ventola. La diretta Instagram condotta da Bobo Vieri, un appuntamento serale che è oramai quasi diventato consueto e che regala gioia, sorrisi e aneddoti ai molti appassionati di calcio e di sport, ha visto la partecipazione di un altro ospite d’eccezione: Antonio Cassano. Tra gag e risate, i due, grandi amici ed entrambi ex calciatori dell’Inter, hanno parlato anche del futuro di Lautaro Martinez, in un periodo nel quale sono molto fitte le voci che vorrebbero l’argentino primo obiettivo del Barcellona.

Questo il pensiero di Fantantonio: “Se fossi nell’Inter lo venderei perché l’hanno pagato 20 milioni, è giovane e sicuramente può crescere, ha grandi prospettive, però se le cifre che si leggono 120 di clausola, e tu prendi Arthur e uno tra Langlet e Umtiti, io lo farei. Io prenderei 70-80, mi farei dare Arthur, poi andrei innanzitutto a prendere Cavani a zero, e poi uno tra Umtiti e Langlet. Conte vuole vincere subito, ora devi sfruttare il momento“.

Affermazione alla quale ha rispsoto Bobo Vieri, per il quale Lautaro potrebbe invece restare: “Secondo me lui vuole rimanere all’Inter e sta bene all’Inter. Ora i nerazzurri stanno costruendo. Dal prossimo anno in poi e i prossimi anni l’Inter vince lo Scudetto, secondo me rimane. Andare al Barcellona, non è facile“.

La chiosa, ancora per Cassano: “Secondo me lui è molto più un giocatore da Inghilterra, dovrebbe adattarsi a un’altra situazione e a un altro ambiente, ma a quei soldi io lo manderei viva“.

