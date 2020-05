Lautaro-Barcellona: c’è l’accordo, ma i blaugrana intendono chiudere prima uno scambio con la Juventus

L’affare Lautaro sembra più maturo che mai in casa Barcellona. I blaugrana hanno offerto all’attaccante argentino un contratto impareggiabile per i nerazzurri, che sembrano ormai arrendersi all’idea di perdere il proprio gioiello. Manca solo un ultimo ostacolo alla conclusione dell’affare: i catalani hanno bisogno di rimpolpare il bilancio in maniera decisiva e la chiave per questo sembra essere una trattativa con la Juventus, come riportato da Sport.

Tra il Barca e la Juve va infatti avanti da tempo un discorso riguardo Miralem Pjanic; i blaugrana avrebbero la forte intenzione di acquistare il bosniaco attraverso uno scambio che permetterebbe un’ipervalutazione della contropartita in modo da far respirare le casse del club. Attraverso questa operazione il Barcellona sbloccherebbe tutto il suo prossimo mercato, ma i tempi sono brevissimi e c’è bisogno di un blitz. Pjanic infatti sarebbe al centro di discussioni di mercato con molte altre squadre europee, tra cui PSG e Chelsea che si troverebbero proprio insieme ai catalani in pole position per la corsa al regista bosniaco. In particolare il Chelsea potrebbe infastidire i piani di Bartomeu e della dirigenza catalana; i londinesi infatti detengono il cartellino di Jorginho, pupillo di Sarri, e potrebbero sfruttarlo per arrivare a Pjanic.

