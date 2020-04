Lautaro al Barcellona? Inter senti Roures (fondatore Mediapro): “Neymar in blaugrana? Non ci sono soldi per comprarlo. Il club ha un debito enorme”

Non solo il campo ma anche, ovviamente, tutto quando concernente gli aspetti economici legati alle società. Gli effetti della pandemia di coronavirus si faranno sicuramente sentire e potrebbero riguardare club a tutti i livelli, a partire da una società del calibro del Barcellona. Dei problemi che il coronavirus potrebbe creare al club blaugrana, anche in riferimento al prossimo calciomercato, ha parlato Jaume Roures, uno dei fondatori di Mediapro. Queste le sue parole:

“Bartomeu lascerà un club indebitato. Non puoi fare quello che vuoi e andare a casa lasciando un buco di 500, 800 o 1.000 milioni. Il Barcellona ha un debito enorme che la proprietà sta cercando di nascondere ma esiste. Un debito non rimborsabile a breve termine e che la pandemia aggraverà ancora di più, perché diminuiranno le entrate. Quando ci saranno le elezioni, noi membri dovremo riflettere su ciò che è meglio per il club, non solo sul piano sportivo, ma anche economico e societario. Il sogno Neymar? Non ci sono soldi per comprarlo“.

