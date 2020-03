VIDEO – Dal Cagliari alla Juventus, Lautaro è una sentenza: 8 gol realizzati in A nei primi 30′

Lautaro Martinez in questa stagione ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli altri giocatori in campo nella prima mezz’ora. Il Toro nerazzurro ha infatti siglato 8 dei suoi 11 gol in Serie A nei primi 30 minuti di gara, ripetendosi anche in Champions League contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga.

Il numero 10 dell’Inter ha dimostrato nel corso della stagione di entrare in partita sin dai primissimi minuti, spaccando più volte il match in due e aiutando la squadra ad incanalare gli incontri sui giusti binari. Dal Cagliari alla Juventus, passando per Atalanta e Sassuolo: ecco gli 8 gol realizzati da Lautaro nei primi 30′.