Lautaro, l’agente allontana l’addio: “Barcellona? Niente di serio: pensa all’Inter”

Lautaro Martinez resta uno dei nomi più chiacchierati in vista del prossimo mercato estivo. Il Barcellona lo segue con insistenza, ma il Toro è riuscito a conquistare anche lo sguardo del Real Madrid e delle grandi della Premier. Ai microfoni di Radio Del Plata però, il suo agente Beto Yaque ha scelto di precisare i rumors che gravitano intorno all’argentino, protagonista con l’Inter.

“Per Lautaro è un sogno essere così ricercato sul mercato – confida l’agente del Toro – ma devo confessare che per lui non sta succedendo niente di particolare. Tutto ciò che vuole è giocare a calcio e far gol. Barcellona e Real Madrid lo seguono? Per lui non cambia nulla, altri giocatori magari al posto suo non riuscirebbero a chiudere occhio la notte. E’ concentrato sul presente, sull’Inter e su quello che sta facendo con i nerazzurri e non mi ha mai chiesto se le voci di mercato sono vere o false. Chi si fa vivo non è qualche dirigente di club, per questo non c’è nulla di serio nelle voci che circolano. Lautaro è cresciuto tanto ed i suoi step in avanti hanno attirato le big del mondo che lo osservano con attenzione. Speriamo solo che il suo lavoro venga ricompensato come merita”. Queste le dichiarazioni di Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez: il Toro resta concentrato sull’Inter nonostante le voci di mercato sempre più insistenti.



