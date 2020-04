Lautaro, lo scopritore: “Giocatore di classe A. E’ un nove da Barcellona, può giocare al posto di Suarez”

Uno dei principali obiettivi del Barcellona per la prossima stagione è l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martínez. Fabio Radaelli, scopritore dell’argentino ai tempi del Racing de Avellaneda, si è soffermato, al programma radiofonico “Què t’hi juges!“, sulle qualità del 22enne: “Stiamo parlando di un giocatore di classe A, sarà in grado di emergere perché è un giocatore eccellente nonostante sia molto giovane”.

Per lui, le virtù più importanti che il giovane argentino potrebbe portare al Barça sono “principalmente l’obiettivo. È un giocatore tecnicamente molto bravo, che gestisce molto bene entrambe le fasi e i piedi ed ha un buon colpo di testa. Molto completo per la sua età.” Insomma, profilo ideale per raccogliere l’eredità di Luis Suarez: “La sua posizione è da nove, centravanti, al posto di Suarez. Coloro che giocano bene possono giocare anche in altri modi”. Come la maggior parte degli argentini, Lautaro ha un temperamento e una personalità sopra la norma: “Il soprannome di “Toro” indica già che è un giocatore con una personalità molto importante”.

