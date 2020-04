Lautaro l’ultimo ‘regalo’ di Milito all’Inter: la genesi di un inseguimento durato anni

Oltre agli innumerevoli gol che hanno regalato il Triplete all’Inter, la grandezza di Diego Milito gli ha permesso di continuare a portare benefici al club nerazzurro anche dietro la scrivania. In particolare, manco a dirlo, si parla di Lautaro Martinez. Il Toro, oggi uno dei calciatori più forti della squadra di Conte, esordì con la maglia del Racing Avellaneda nel 2015, entrando in campo proprio al posto di un Milito ormai prossimo al ritiro dal calcio giocato. In quel momento però, spiega Tuttosport, quello di Lautaro era un nome che il Principe aveva già sul suo taccuino da mesi, fin da quando il Toro aveva mosso i primi passi nelle giovanili del club argentino.

Una volta stabilizzatosi in prima squadra, poi, le già ottime relazioni che Milito aveva stilato su di lui non hanno fatto altro che trovare conferme. Motivo per cui l’iniziale consiglio girato all’ex compagno Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è diventato molto di più. La determinazione con cui i due argentini erano d’accordo sulla valutazione di Martinez ha permesso al club nerazzurro di accumulare un vantaggio sensibile sulla concorrenza. E così, Piero Ausilio ha messo a segno, per soli 25 milioni di euro, uno dei colpi più importanti della storia recente dell’Inter.

