Lautaro-Barcellona, l’Inter teme un ‘Werner-bis’: il rischio è di non averlo per l’Europa League

Al di là degli oltre 50 milioni di euro incassati dalla sua cessione, dal punto di vista sportivo la perdita di Timo Werner preoccupa e non poco il Lipsia. La squadra di Nagelsmann, infatti, ha eliminato il Tottenham prima della pandemia, ed è quindi una delle migliori otto che si giocheranno i quarti di finale. A differenza di quanto visto finora, però, il club della Red Bull non potrà contare sulla propria punta di diamante, che al termine della Bundesliga si trasferirà in Inghilterra.

Lo stesso, segnala Tuttosport, potrebbe accadere all’Inter con Lautaro Martinez. Qualora il Barcellona trovasse la formula giusta per convincere Marotta (o, in alternativa, pagasse la clausola rescissoria), infatti, Antonio Conte rischierebbe di vedere il Toro lasciare Milano al termine del campionato di Serie A, abbandonando l’Inter prima della fine dell’Europa League.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!