Lautaro Martinez, Barcellona pronto all’assalto: in estate parte la caccia al Toro

Tutto pronto, o quasi, per l’assalto a Lautaro Martinez. Come riportato infatti da AS, in cima alla lista dei desideri del Barcellona resta inamovibile il nome dell’attaccante argentino. Indicato come possibile successore di Suarez al centro dell’attacco blaugrana, il Toro rappresenta una delle priorità dei catalani per rinnovare la linea offensiva di Valverde, con o senza l’addio dell’uruguayano.

Lautaro Martinez, Dani Olmo, Neymar e l’esplosione definitiva di Ansu Fati: questi i nomi caldi per il prossimo attacco del Barcellona, con il club pronto all’assalto nei confronti dell’argentino già nella prossima estate. Catalani impegnati sul mercato anche in ottica difensiva per assicurarsi il successore di Pique, una volta maturato l’addio di ‘Geri’. Quella del centrale però al momento non rappresenta una priorità: sguardo fisso sull’attaccante, con l’argentino in cima ai nomi bollenti per l’estate.

