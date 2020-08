Lautaro Martinez è pronto: “Inter, vogliamo questa finale! Sulle esultanze con Lukaku vi dico una cosa”

A poche ore dal fischio d’inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma questa sera alle ore 21 a Colonia, in casa nerazzurra parla anche Lautaro Martinez, intervistato direttamente da PPTV, emittente cinese di Suning. Ecco le sue parole.

Quarantena – “È stato un periodo molto difficile per tutti. Non è stata affatto una cosa bella, ma ci ha fatto imparare a dare valore a tante cose. Anche il semplice stare in casa, con la propria famiglia. Mi è mancato stare insieme ai miei familiari. Ora lo stanno vivendo loro in Argentina, quindi spero che tutto vada bene”.

Arrivo Zhang in Germania – “Ci ha motivati, ma credo che il gruppo abbia già dimostrato di avere personalità e carattere. Siamo in finale di Europa League e ne siamo contenti. Abbiamo fatto un grande percorso, addirittura in semifinale abbiamo fatto 5 gol e non è stato facile. Ora ci siamo riposati ed abbiamo preparato una partita difficile. Il Siviglia è una squadra forte, però dobbiamo vincere”.

Assist per Lukaku in semifinale – “Lui è un ragazzo che si allena sempre e fa il bene per la squadra. Abbiamo un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Era smarcato, gli ho passato la palla e ha fatto gol. Complimenti a lui, ha fatto una grande partita”.

United o Siviglia – “Per me è indifferente incontrare una squadra piuttosto che un’altra. Noi dobbiamo vincere, siamo l’Inter, abbiamo un solo obiettivo: vincere questa coppa. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi squadra. Oggi è il turno del Siviglia: dobbiamo prepararci bene, recuperare le energie, pensare a fare il meglio di noi stessi per portare questa coppa a Milano. Il Siviglia è una squadra forte, che ha giocato tante finali e ne ha vinte altrettante. Noi dobbiamo prepararci e arrivare al meglio il giorno della partita, sia fisicamente che mentalmente, per provare a vincere e fare di tutto per mettere le mani su questa coppa”.

Suso e Banega – “Sono giocatori di grande qualità, che cercano l’uno-due per tirare in porta e palleggiano bene. Il Siviglia è una squadra che sa tenere la palla e che quando la perde pressa subito per riconquistarla. Dobbiamo essere intelligenti e veloci per andare avanti, per uscire dalla loro pressione quando perdono palla e riuscire a sviluppare il nostro gioco”.



Tanti gol di testa – “È un fattore positivo su cui lavoriamo sempre, giorno dopo giorno. Questa è una finale, ci saranno tanti momenti decisivi e le palle inattive nel calcio sono importantissime”.

Scambio di esultanze con Lukaku – “Io faccio sempre la stessa, fin dai tempi del Racing. A volte però me ne dimentico per l’emozione!”.

