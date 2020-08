Dopo la superba prestazione offerta contro lo Shakhtar Donetsk, condita da due gol ed un assist, Lautaro Martinez è stato premiato dalla UEFA come Giocatore della Settimana dell’Europa League! Ed anche l’Inter, sui propri profili social, non ha fatto attendere il post per congratularsi con il proprio attaccante. Eccolo qui di seguito.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<