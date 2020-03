Social, Lautaro rassicura i tifosi: “Grazie per i messaggi, stiamo rispettando la quarantena ma stiamo bene”

Dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, primo caso accertato tra i calciatori di Serie A, anche per i giocatori dell’Inter è scattato l’obbligo di quarantena in misura cautelare. Tra questi c’è anche Lautaro Martinez, che ha deciso di rassicurare i tifosi in apprensione tramite un post sul proprio profilo di Instagram. Questo il suo messaggio:

“Allenamento in casa! Volevo dire a tutti coloro che ci chiedono come stiamo che stiamo rispettando la quarantena che abbiamo l’obbligo di fare, senza alcun problema. Grazie per i messaggi, cercate di stare bene”.

