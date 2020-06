Social – Il Barcellona lo cerca? Lautaro Martinez intanto pensa nerazzurro: l’ultima foto

Lo schema è sempre lo stesso: c’è un giocatore chiacchierato sul mercato che pubblica una foto con la maglia della propria squadra, e un minuto dopo ecco partire le mille, duemila ipotesi sul lato oscuro di quella foto, sul motivo recondito per il quale l’immagine sia stata pubblicata, dando sempre e comunque per scontato che ve ne sia uno. Il soggetto, in questo caso, è Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che da settimane – ormai è acclarato – è nel mirino del Barcellona. E che oggi ha pubblicato una storia, su Instagram, dove è ritratto con la maglia nerazzurra durante un’esultanza.

La notizia sarebbe appunto questa: Lautaro Martinez ha pubblicato una storia su Instagram. Punto. Ma siamo ormai da anni immersi nel mondo del calciomercato mosso anche con fili mediatici, l’Inter lo ha già sperimentato con un altro attaccante, sempre argentino. I nerazzurri, ad oggi, sembrerebbero abbastanza rassegnati all’idea di veder partire Lautaro nella prossima sessione di mercato, e infatti si stanno tutelando. Marotta è stato chiaro: non vorrà un altro caso-Icardi come quello dell’estate scorsa. Intanto, in filigrana, rimane una foto, una storia: virtuale, che in ventiquattr’ore sparirà. Non certo come quella reale – biennale – di Lautaro Martinez all’Inter, che, come minimo, ha davanti ancora diversi mesi di vita.

