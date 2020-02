Lautaro Martinez sul fratello: “Gioca a basket, è molto contento. Mi piace la sua personalità”

Non solo Lautaro. Nella famiglia Martinez, infatti, anche il fratello del Toro, Jano, è una giovane promessa dello sport. A differenza del centravanti dell’Inter, però, Jano è un talento del basket argentino, e mantiene un fortissimo legame con Lautaro, un grande legame fraterno. Ai microfoni di infobae.com, oltre ad un’intervista di Jano in cui ha parlato del fratello, è riportata anche una dichiarazione di Lautaro nei confronti di Jano.

“La cosa principale che vedo è che ha una straordinaria maturità per la sua età, e come atleta mi piace la sua personalità nell’affrontare le sfide che si presentano. Sono molto felice che gli piaccia fare quello che fa, quello che ha scelto. Lo accompagniamo e gli consigliamo in ogni momento di lavorare sempre con umiltà e sacrificio in modo che gli obiettivi che si raggiungono possano riguardare sia l’uomo che lo sport”, ha dichiarato il Toro.

