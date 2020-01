Lautaro: “Mercato? Sto bene all’Inter. Sono fortunato a giocare con Lukaku. Sulla Nazionale…”

Protagonista di una prima metà di stagione ad altissimi livelli, in cui ha mostrato al mondo intero una coppia strabiliante con il compagno Romelu Lukaku, Lautaro Martinez nell’intervista telefonica concessa a TycSports Verano, ha allontanato ancora una volta le numerose voci di mercato nei suoi confronti. Il centravanti argentino ha ribadito di star bene con la maglia dell’Inter e di non aver intenzione di cambiare nei prossimi mesi. Ecco l’intervista completa:

NAZIONALE – “Quello che faccio all’Inter dev’essere mi permette di arrivare in Nazionale. Devo dare prova tutti i giorni per poter competere, essere all’altezza della maglia dell’Argentina. Scaloni? Ha puntato molto su di me. Sono stato convocato sempre e per me è importante. La nazionale Argentina sta vivendo un momento importante. Messi e Aguero? E’ fantastico quello fanno, grazie a loro cresce il calcio argentino. Quello che hanno dimostrato nella loro carriera è incredibile. La mancata convocazione a Russia 2018? Al Racing stavo facendo bene, per il commissario tecnico ha deciso di non portarmi. Ho sempre lavorato e cercato di dare il meglio. Ho avuto diversi incontri con l’allenatore, ma mi è toccato rimanere fuori dai 23. Ho rialzato la testa e sono ripartito. Oggi lavoro per poter raggiungere gli obiettivi che ho davanti”.

LUKAKU – “Mi aiuta molto giocare con un calciatore come lui. Sia dentro il campo che fuori è importante, una buona persona e questo aiuta. Ha tanto spirito di squadra. Sono molto felice di giocare con questa persona, apprendo tanto da lui.

SCUDETTO – “La Juventus è un club che gioca bene a calcio, con calciatori importanti, ma noi facciamo il nostro lavoro. Cerchiamo di fare quanto meglio”.

VOCI DI MERCATO – “Oggi so che devo difendere la maglia dell’Inter. Qui sono felice, la gente mi vuole bene ed io ne voglio a loro. Se si parla di me è perché faccio bene il mio lavoro. Penso solo a fare bene il mio lavoro. Vivo giorno dopo giorno, all’Inter sto bene”.