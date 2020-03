Lautaro, ora il Chelsea può accelerare: decisive le parole di Beto Yaque

Il desiderio del Chelsea è quello di riuscire a strappare Lautaro Martinez all’Inter ed alla concorrenza per portarlo in Premier League. A raccontarlo è The Sun che descrive anche le nuove speranze dei Blues, tornati prepotentemente in corsa soprattutto dopo le parole dell’agente dell’argentino, Beto Yaque.

Il procuratore del giocatore ha infatti smentito le ipotesi di possibili trattative del calciatore con il Barcellona nonostante le continue pressioni in arrivo dalla Spagna. Il Toro è finito in cima alla lista dei desideri blaugrana ma, all’orecchio dell’agente Beto Yaque, al momento non sono arrivate ancora richieste ufficiali. Nelle ultime ore il club catalano avrebbe scelto di inserire anche l’esterno Junior Firpo nell’affare per provare a convincere i nerazzurri che dovranno difendersi anche dagli assalti dei Blues. Secondo il tabloid inglese, il Chelsea sarebbe pronto ad accelerare sfruttando anche la fase di stallo sul fronte spagnolo. Nella corsa per Lautaro però nei mesi scorsi, prima della diffusione della pandemia, si è inserito con insistenza anche il Real Madrid sotto consiglio di Zinedine Zidane, al lavoro per assicurarsi un nuovo super colpo in attacco. Quotazioni in rialzo dunque per il Chelsea che continua a monitorare il Toro, sempre al centro delle voci di mercato.

