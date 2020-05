Lautaro, pres. Liniers spera: “Se l’Inter va in Champions, in arrivo altri soldi per noi”

La situazione di Lautaro Martinez è il principale argomento di mercato, non solo in Italia ma anche all’estero. Del suo futuro ha parlato il presidente del Liniers di Bahia Blanca Carlos Pablo. Intervenuto ai microfoni di TyC Sports, ha svelato quanto incassò nel trasferimento dell’attaccante argentino dal Racing all’Inter e quanti ne incasserebbe in caso di trasferimento al Barcellona.

DAL RACING ALL’INTER – “Abbiamo ricevuto abbastanza denaro da questo trasferimento e manca ancora una parte. Verrà versata quando il calciatore raggiungerà la seconda qualificazione in Champions League con l’Inter. Il reddito derivante dal secondo trasferimento, in seguito al pagamento della clausola rescissoria, sarebbe più importante del primo. Lautaro giocava nel Liniers fino all’età di 16 anni. Abbiamo 1,6 del valore lordo dell’operazione. Sono molti soldi e questo solo attraverso il meccanismo di solidarietà. In aggiunta, abbiamo riservato il 20% incluso nel 10% della plusvalenza che avrebbe il Racing. È molto facile capire quanti soldi sono”.

LAUTARO-BARCELLONA – “Conosciamo l’interesse manifestato dal Barcellona, come tutti tra l’altro. È vero il fatto che la partecipazione del nostro club al trasferimento sia importante. Non solo per via del meccanismo di solidarietà, ma anche perché abbiamo una percentuale sulla plusvalenza, che era protetta al momento dell’accordo di pagamento con il Racing”.

