Lautaro: “Vi chiedo di rimanere a casa. La situazione è complicata, facciamo un grande sforzo”

Anche Lautaro Martinez ha voluto partecipare all’insieme dei messaggi solidali lanciati negli ultimi giorni dai calciatori. Nel video diffuso da sport.es, il centravanti argentino ha invitato tutti gli sportivi del mondo e non solo, a rimanere a casa e rispettare le indicazioni fornite dalle autorità competenti. Solo seguendo questa strada, riusciremo a limitare i danni ed uscire più compatti di prima da questa enorme situazione d’emergenza.

Il messaggio del Toro: “Vi chiedo per favore di rimanere in casa, di prendere coscienza di quello che sta succedendo nel mondo. Dall’esperienza che sto vivendo in Italia, voglio mandare un invito a rimanere in casa. Evitare il contatto con le persone, lavare bene le mani, curate bene voi stessi. La situazione è complicata, dobbiamo fare il maggiore sforzo possibile per arrestare tutto ciò. Vi chiedo collaborazione, è complicato e voglio ringraziare dottori, infermieri e tutti gli ospedali del mondo. Stanno facendo per noi un lavoro incredibile. Coraggio e forza!”.

